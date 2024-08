Budete toho litovat, vzkázal Starmer násilnickým demonstrantům

Finálovým zápasem mezi Srbem Novakem Djokovičem a Španělem Carlosem Alcarazem skončil olympijský turnaj v mužské tenisové dvouhře a jednalo se tak o reprízu nedávného finále ve Wimbledonu. A z pohledu především srbského tenisty šlo o revanš a chtěl tak vrátit Španělovi to, že ho v All England Clubu porazil. Ba co víc, chtěl se navíc stát definitivně nesmrtelným, kdyby se mu podařilo po všech čtyřech grandslamech, které v kariéře ovládl, vyhrát i olympijské hry. To se mu nakonec podařilo, první své zlato z Her získal poté, co nad Alcazarem vyhrál ve skoro tříhodinové bitvě dvakrát 7:6.