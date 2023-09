Bulharsko a Turecko postihly záplavy. Úřady hlásí oběti, voda vytopila i hotely

"Obětěmi jsou muž a žena, další lidé jsou pohřešovaní," prohlásil v úterý bulharský premiér Nikolaj Denkov při návštěvě záplavami postiženého města Carevo.

Voda pronikla i do mnoha bulharských hotelů. Úřady v Careve vyhlásily stav nouze poté, co se řeka Veleka vylila z břehů. Zároveň důrazně požádaly obyvatele, aby se přesunuli do výše položených oblastí.

Bulharská média informovala, že přívaly vody zaplavily silnice, kde uvěznily auta a strhly několik mostů. Některá přímořská letoviska zůstala odříznuta od světa. Letovisko Sinemorec postihl výpadek elektrického proudu a nedalekou vesnici Kosti evakuovali poté, co se tam vylila řeka.

Přívalové srážky a povodně postihly i tureckou provincii Kirklareli ležící na hranicích s Bulharskem a Řeckem. Voda zde v jednom z letovisek odplavila několik bungalovů.

Lijáky zasáhly i provincii Mugla na jihozápadě Turecka. Po zásahu bleskem zde vypuklo celkem 36 požárů. Turecký Úřad pro řešení krizových situací (AFAD) varoval před dalšími bouřemi na západě a jihozápadě Turecka.