Cameron: Rusko využívá střední Asii k obcházení sankcí

Londýn chce podle jeho slov spolupracovat se zeměmi tohoto regionu, aby s tím skoncoval.

Cameron uvedl, že z Británie by se neměly do zemí sousedících s Ruskem vyvážet produkty, které by po následném zaslání do Ruska mohla Moskva použít k budování své vojenské mašinérie.

Ministr se vyjádřil k návštěvě kyrgyzské metropole Biškek v době znepokojení, které vyvolává nárůst prodeje bezpilotních zařízení a těžkých strojů z Británie do zemí, jako jsou Kyrgyzstán a Uzbekistán.

Ministr zahraničních věcí se vydává na diplomatické turné po Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, Kazachstánu a Mongolsku s cílem posílit obchodní, bezpečnostní a ekologické vztahy se Spojeným královstvím.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že David Cameron bude v rozhovorech s vůdci z celého regionu usilovat o pokrok v diskusích o obcházení sankcí, lidských právech a reformě.

Podle zprávy Sky News britský export do Kyrgyzstánu vzrostl o více než 1100 % od doby, kdy Kreml zasáhly sankce po invazi na Ukrajinu v roce 2022.