Die Welt: Česko se nachází v pasti průměrnosti. Má zastaralý hospodářský model a je nemocným mužem Evropy

Zpráva upozorňuje na postoj automobilového koncernu Volkswagen, který odložil rozhodnutí o výstavbě obří továrny na baterie do elektromobilů, což bylo považováno za klíčový projekt české vlády. Česká republika se tak podle deníku stala symbolem obtížného období.

Ekonomika České republiky podle Die Welt za posledních dvacet let pouze stěží rostla a ekonomové varují, že bez zásadních změn ztratí kontakt s ostatními evropskými zeměmi.

Česká ekonomika čelí problémům, jako je nedostatečně energeticky efektivní výroba firem a příliš brzké zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou, což má negativní dopady na ekonomiku.

"Ve skutečnosti je to Česko, kdo je skutečně nemocným mužem Evropy," napsal deník s odkazem na termín, který byl spojený s Německem v době, kdy se v 90. letech ekonomicky vyrovnávalo se sjednocením.

Doporučené články Ekonomika zřejmě letos o půl procenta poklesne, k růstu se vrátí příští rok

"Neuspokojivý vývoj posledních let Česko přivedl do centra pozornosti řady pozorovatelů," napsal list s tím, že podle Hospodářské komory hrozí Česku past středních příjmů a uváznutí mezi konkurencí chudších států s nižšími mzdami a technologicky vyspělými zeměmi.

Die Welt zdůrazňuje, že i když Česko má vysoký příjem na hlavu ve srovnání s průměrem EU, nedokázalo přejít na výrobu s vyšší přidanou hodnotou.

Země se stále snaží dohánět průmyslově vyspělé země, ale zároveň má problémy konkurovat státům s nižšími mzdovými náklady.

Přesto recept podle serveru existuje. "Více peněz do školství, do výzkumu a vývoje, méně byrokracie, investice do strojů, robotů a softwaru, který nahradí chybějící pracovní sílu," uvedl server.