Dnes se sejdou premiéři zemí V4. Uskupení tříští Maďaři a Slováci, obává se Tusk

Jedno z okřídlených „mouder“ říká, že Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Je nutné přiznat, že to poselství od irského dramatika George Bernarda Shawa má pokračování, ale to se do tohoto komentáře už nehodí. :-) Jde totiž o to, že český erár se, dalo by se říct škodolibě, že znovu, pouští do něčeho, co dozajista vyvolá místo pochvaly zarytou kritiku a povede nakonec do zmíněného pekla. A to i přesto, že záměr byl vskutku dobrý. Jde totiž o podporu elektromobility v ČR.