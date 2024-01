Estonsko a Polsko vyzvaly spojence, aby Ukrajině umožnili útočit na ruském území

Tato prohlášení učinil během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskyho v Estonsku, který momentálně podniká cestu po pobaltských státech.

Estonský prezident Karis na společné tiskové konferenci se Zelenským uvedl, že "musíme pochopit, že ve válce je nezbytné útočit na vojenské objekty agresora, zpomalit nepřátelské síly a oslabit je."

Podobné výzvy zazněly nedávno i od polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorskiho, který vyzval západní spojence k poskytnutí Ukrajině raket dlouhého doletu, což by pomohlo Kyjevu cílit na ruské lokality odpalující munici na Ukrajinu a zasahovat i do ruských velitelských center.

Zelenskyj ve svém projevu v Tallinnu opakoval, že Ukrajina má potřebné kvality stát se členem Severoatlantické aliance (NATO). Argumentoval, že ukrajinská armáda by posílila východní křídlo této obranné aliance.

Ukrajinský prezident také varoval před jakýmkoli příměřím v obraně Ukrajiny proti ruské invazi, které by pouze pomohlo Moskvě znovu se ozbrojit a "převálcovat nás". Zelenskyj zdůraznil, že nedá Rusku "dva, tři roky", protože by to mohlo vést k novému převratu.

"Pauza na ukrajinském bojišti nebude znamenat pauzu ve válce. Dejte Rusku dva až tři roky a jednoduše se přes nás přežene. My bychom to riziko nepodstoupili... Nebudou žádné pauzy ve prospěch Ruska," řekl. "Pauza by hrála (Rusku) do karet... Mohlo by nás to potom rozdrtit," dodal.

Zelenskyj dále řekl, že nejistota partnerů ohledně finanční a vojenské pomoci Ukrajině může zvyšovat odvahu a sílu Ruska. Podle něj se Putin nezastaví na Ukrajině a mohl by napadnout i další sousedy, pokud spojenci nezastaví jeho expanzivní ambice.

Odmítl myšlenku příměří, které by vedlo k politickému dialogu, a varoval před nebezpečím, které by mohlo přinést.