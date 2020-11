Biden může zlepšit vztahy USA s EU, shodli se europoslanci

"Těším se na to, že se vrátíme k upřímnému dialogu," prohlásil před europoslanci Borrell, podle něhož se za vlády končícího prezidenta Donalda Trumpa vztahy unie s tradičním zaoceánským spojencem zkomplikovaly. EU má podle něho několik prioritních oblastí, v níž by chtěla navázat s Washingtonem po Bidenově lednovém nástupu do funkce užší spolupráci. Je mezi nimi posilování role globálních organizací včetně OSN či Světové obchodní organizace, efektivnější boj proti klimatickým změnám či ochrana lidských práv.

"Je před námi docela dlouhé předávání moci, doufejme, že se někde nezadrhne," prohlásil Borrell s odkazem na Trumpovu dosavadní neochotu uznat výsledek voleb.

Také europoslanci dávali najevo naději, že po čtyřech složitých letech s často velmi obtížně předvídatelným Trumpem čekají konstruktivnější vztah s novým prezidentem.

"Je dobré mít opět spojence v Bílém domě," prohlásila členka druhé nejsilnější socialistické frakce v EP Kati Piriová. Zatímco Trumpova vláda byla podle ní "noční můrou" pro transatlantické vztahy, nyní bude moci EU opět s USA spolupracovat na základě společných hodnot, od nichž se Trump odkláněl. Evropa však nemůže spoléhat na to, že Biden vyřeší problémy za ní a musí být připravena hrát silnější roli než dosud, dodala Piriová.

Někteří europoslanci zmínili možnou změnu, kterou přinese Bidenovo vítězství do vztahů EU s Čínou. Nový šéf Bílého domu se může podle lidoveckého člena EP Michaela Gahlera pokoušet přesvědčit unii k tvrdšímu přístupu k Pekingu.

"Nepřistupujeme k USA a Číně stejně, stojíme na americké straně," prohlásil německý člen nejsilnější europarlamentní skupiny, jehož země patří ke státům odmítajícím ráznou protičínskou rétoriku Washingtonu.

V co nejtvrdší Bidenův postoj vůči Číně doufá členka nacionalistické frakce v EP Mara Bizzottová. "Evropa by měla skoncovat s dvojími standardy a nejednoznačným přístupem k Číně," uvedla italská politička, podle níž by Biden neměl slevovat z Trumpova přístupu nejen vůči Pekingu, ale i dalším nedemokratickým režimům.

Právě Bidenovo očekávané soustředění pozornosti na Asii spíše než na Evropu by mělo být pro unii varováním, aby nečekala od Bidena příliš mnoho, uvedla liberální poslankyně Hilde Vautmansová. "Evropa má nejvyšší čas, aby se postavila na vlastní nohy. Místo toho, abychom se schovávali za zády Američanů, měli bychom stát po jejich boku," nabádala belgická politička.

Šéfka parlamentního klubu zelených Ska Kellerová připomněla, že Trump s politikou založenou na směsi "nacionalismu, rasismu a narcismu" sice nevyhrál volby, ale získal mnoho voličů. Jeho politický styl má podle německé političky stále podporu i v Evropě, což by mělo být pro unijní politiky i občany varováním. "Demokracie, rovnost a vláda práva nejsou dány ani na jedné straně Atlantiku. Je to něco, o co musíme každý den bojovat," dodala Kellerová.