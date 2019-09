Edwardesová ve svém sloupku v nedělníku The Sunday Times tvrdí, že událost se stala během oběda pořádaného časopisem The Spectator, jehož byl Boris Johnson šéfredaktorem.

"Seděla jsem po Johnsonově pravici. Po jeho levici byla jedna mladá žena, kterou znám. Nalévalo se hodně vína, pilo se hodně vína. Pod stolem jsem cítila Johnsonovu ruku na svém stehně. Stiskl," napsala Edwardesová, která v té době jako mladá novinářka pro The Spectator psala příležitostně články.

Johnson ji podle ní stiskl "vysoko na noze" tak silně, až se napřímila. Po obědě se svěřila ženě po Johnsonově levici, která jí sdělila, že k ní se nynější konzervativní předseda vlády zachoval stejně.

If the prime minister doesn’t recollect the incident then clearly I have a better memory than he does https://t.co/pbcLJThkqP