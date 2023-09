"Na co sakra čekáme?" Johnson zkritizoval své nástupce ve vládě ohledně pomoci Ukrajině

Na Johnsonův sloupek upozornil deník Guardian, který připomněl, že konzervativní politik si vybudoval blízké přátelství s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V textu volá po tom, aby Spojené království poskytlo Kyjevu houfnice, další střely Storm Shadow a co možná nejvíce dronových technologií.

Bývalý premiér, který ve funkci skončil kvůli skandálům před rokem, vyzval Západ k větší urgenci ohledně programu vojenské pomoci. "Ptal jsem se už dřív a dělám to znovu: na co sakra čekáme?" napsal s tím, že Ukrajinci rozhodně nechtějí hezká slova, ale zbraně k dokončení práce.

"Proč jsme pořád tak pomalí?" pokračoval Johnson ve svém sdělení pro Brity, Američany i další západní národy. "Jak se můžeme těm mužům podívat do očí a vysvětlit to zpoždění? V průběhu této války jsme podcenili Ukrajince a přecenili Putina a děláme to samé i dnes," zdůraznil.

"Pokud Putin vyhraje - a vše, co musí udělat, aby se mohl prohlásit za vítěze, je udržet alespoň část území, které získal po 24. únoru 2022 - půjde kolem světa hrozná zpráva, že tohle byl moment, kdy demokracie slíbily postavit se autokraciím, a my jsme propadli," dodal expremiér.

Lídrem vojenské pomoci Ukrajině jsou Spojené státy americké, které poskytly materiál za 43 miliard dolarů. Velká Británie dala na podporu ukrajinské úsilí ve válce s Ruskem přes čtyři a půl miliardy liber. Nový ministr obrany Grant Shapps po jmenování slíbil, že pomoc napadené zemi bude pokračovat.