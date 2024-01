Johnson podpořil Trumpa. Svět ho potřebuje, vysvětlil expremiér

Johnson ve svém sloupku pro Daily Mail uvedl, že pokud Trump podpoří Ukrajinu v jejím boji proti Rusku, může jít o velké vítězství pro svět.

"Jednoduše nemůžu věřit tomu, že Trump podrazí Ukrajince. Naopak, odhaduji, že je tu dobrá šance, že dokončí, co začal, a poskytne jim to, co potřebují, aby zvítězili," napsal podle deníku Guardian. "Pokud to tak bude, je tu šance, že Západ bude za Trumpa ještě silnější a svět stabilnější," dodal expremiér.

Nejen administrativa současného amerického prezidenta Joea Bidena, ale také vedení NATO či Kyjev přitom pracují se scénářem, že ve volbách uspěje Trump a americká pomoc Ukrajině se tím pádem sníží.

Biden proto aktuálně tlačí na Kongres, aby souhlasil s dalším balíkem pomoci v hodnotě 60 miliard dolarů (více než 1,3 bilionu korun). Administrativa podle CNN chápe, že je to nejspíš poslední možnost k zajištění dalších prostředků pro Ukrajinu před listopadovými prezidentskými volbami.

Prezident ve středu jednal se zástupci obou komor federálního parlamentu. Přítomen byl i poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan, aby poslancům a senátorům vysvětlil, proč je nutné Ukrajině stále pomáhat.