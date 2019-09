Johnson utržil porážku. Vynucená přestávka parlamentu je nezákonná, rozhodl nejvyšší soud

Podle britských médií je verdikt další velkou porážkou Johnsona před plánovaným odchodem Británie z Evropské unie. Termín brexitu je 31. října, tedy za 37 dní.

"Dospěli jsme k závěru, že rozhodnutí požádat Její Veličenstvo o přerušení zasedání parlamentu bylo nezákonné, protože to zabránilo parlamentu ve výkonu jeho ústavních funkcí, a to bez rozumného opodstatnění," uvedla předsedkyně nejvyšší soudní instance ve Spojeném království, která se zabývá mimo jiné případy důležitými pro britský ústavní pořádek. Proti rozhodnutí soudu se nelze odvolat.

PM #Johnson should resign immediately. He's broken the laws we are elected to uphold. This has no precedent in modern Britain. Looking forward to returning to Westminster tomorrow! Thank you @joannaccherry @JolyonMaugham @thatginamiller and the Supreme Court #prorogationunlawful