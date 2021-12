Británie a Itálie hlásí rekordní nárůsty nakažených

Dnešní součet je asi o 600 případů vyšší než ten čtvrteční a mimo jiné znamená, že se přírůstky desátým dnem v řadě drží nad hranicí 100.000, která předtím nikdy nebyla překonána.

Extrémní nárůst v počtech koronavirových infekcí se promítá do bilance hospitalizací s covidem-19. Těch evidovalo britské zdravotnictví k 29. prosinci bezmála 12.000. Dnes nepřineslo aktuálnější celostátní bilanci, informovalo nicméně o nárůstu počtu pacientů v anglických nemocnicích z 11.542 na 12.395.

"Vlna stále zesiluje a počty pacientů přijímaných do nemocnic jsou na vzestupu," uvedl dnes na twitteru jeden z hlavních protiepidemických expertů vlády Chris Whitty. Upozornil na nová čísla britského statistického úřadu, podle nichž se v týdnu do 23. prosince v Anglii koronavirem nakazil každý pětadvacátý obyvatel. "Nechte se přeočkovat, používejte uvnitř roušky, větrejte co to jde, myjte si ruce," dodal Whitty.

Posilující dávku očkování proti covidu-19 už v Británii dostalo skoro 60 procent lidí ve věku nad 11 let. I proto zřejmě počty hospitalizací a úmrtí po nákaze koronavirem zůstávají hluboko pod rekordy z předchozí zimní vlny epidemie. Británie dnes oznámila 203 úmrtí v měsíčním rozmezí po pozitivním testu a celková bilance tak stoupla na 148.624 mrtvých.

Při počtech infekcí vysoko nad dřívějšími maximy nicméně panují obavy, že i přes účinek vakcinační kampaně či pozorovanou nižší smrtnost nové koronavirové varianty omikron se zdravotnický systém opět dostane do potíží.

Itálie má další nejvyšší denní přírůstek, počet nakažených přesáhl šest milionů

Itálie dnes oznámila 144.000 nových případů koronavirové nákazy za předchozí den. Jedná se znovu o nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Celkový počet potvrzených případů infekce od začátku epidemie tak dnes přesáhl v zemi šest milionů. Nejvyššími denními přírůstky uzavírají letošní rok i Řecko a Portugalsko. Vzestup koronavirové infekce na jihu Evropy podle agentury Reuters souvisí se šířením varianty omikron v těchto zemích.

Dnešní italský údaj je o zhruba 17.500 případů nakažených vyšší než ve čtvrtek, kdy země poprvé překonala hranici 100.000 prokázaných nákaz za den. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo za poslední den 155 lidí, o jednu osobu méně, než kolik bylo oznámeno ve čtvrtek. Od začátku epidemie v šedesátimilionové zemi zemřelo zhruba 137.400 nakažených koronavirem.

Bezmála 31.000 nových případů dnes ohlásilo desetimilionové Portugalsko. Ve srovnání s letošním lednem, kdy v zemi kvůli silné vlně infekce umíralo i přes 300 lidí denně, jsou počty úmrtí výrazně nižší. Dnes jich úřady oznámily 18. V Řecku, kde žije 11 milionů lidí, dnes úřady registrovaly zhruba 40.500 nových případů a 76 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 za poslední den.

Čtyři velké italské regiony se od pondělí přesunou do vyššího stupně epidemického rizika. Informovala o tom dnes agentura ANSA s odkazem na údaje Italského zdravotnického úřadu (ISS). Ve žlutém stupni, tedy kategorii středního rizika, se ocitnou Lombardie s metropolí Milánem, Lazio s hlavním městem Římem, Piemont s metropolí Turínem a Sicílie. V regionech, kterých se týká přesun do žluté zóny, žije zhruba 40 procent italského obyvatelstva. Od pondělí bude ve středním stupni rizika už většina Itálie.

Přesun Lombardie do žluté kategorie potvrdil předseda krajské rady Attilio Fontana. Nejlidnatější italský region zaznamenal stejně jako celá Itálie v uplynulých dnech rekordní denní přírůstky nakažených koronavirem. Italský tisk psal v uplynulých dnech o i několikahodinových frontách na testy před lékárnami a testovacími centry v Miláně a okolí.

Ohnisko koronavirové nákazy se objevilo i v lombardské rezidenci bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, kde se nakazila většina zaměstnanců, uvedl deník Corriere della Sera. Samotný Berlusconi nakažený není, nemoc covid-19 prodělal v září loňského roku a je naočkovaný.

Celá Itálie podle zdravotnického úřadu zaznamenala od 23. do 30. prosince výrazný vzestup šíření koronavirové nákazy. Ve srovnání s předchozím týdnem se sedmidenní incidence prakticky zdvojnásobila na 783 případů na 100.000 obyvatel. Ve většině italských regionů navíc obsazenost jednotek intenzivní péče pacienty nakaženými koronavirem překonala rizikový limit deseti procent. Nakažení koronavirem tvoří zhruba pětinu lidí, kteří v uplynulých sedmi dnech leželi v italských nemocnicích.

Aby zamezila šíření koronavirové nákazy, omezila italská vláda výrazně silvestrovské oslavy. Zakázala venkovní akce a nechala zavřít noční podniky a diskotéky. Do restaurací budou smět jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kteří se uzdravili z nemoci covid-19. Na rozdíl od loňského roku však letošní pravidla neomezují oslavy v domácnostech. Další opatření přijaly i místní samosprávy. Například radnice v Neapoli poprvé zakázala odpalovaní pyrotechniky při novoročních oslavách. Odpalování dělobuchů či vypouštění rachejtlí je přitom v Neapoli velmi oblíbenou kratochvílí, kvůli které se však v minulosti každoročně zranilo ve městě a jeho okolí několik desítek lidí.