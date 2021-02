Britská mutace se ve Franci objevuje stále častěji

Výskyt mutací v rámci Francie je velmi nerovnoměrný, nejhojnější je v Paříži a jejím okolí. Podle průzkumu "na konci ledna v tomto regionu britská mutace představovala 20 až 21 procent všech případů nákazy, dnes už je to mezi 30 a 35 procenty, což se ale dalo očekávat. Pro srovnání, například v Normandii je to jen okolo deseti procent," uvedl Lina.

V posledních dvou týdnech se ve Franci vyskytly také brazilská a jihoafrická mutace koronaviru. Každý den se prokážou u přibližně 200 osob a představují podle Liny asi dvě až tři procenta případů v Paříži a jedno procento v rámci celé Francie. Jejich výskyt roste velmi pomalu.

"Karanténa je jako jaderná bomba, je to extrémně účinná zbraň, ale má hrozné následky. Je třeba mít to stále na paměti a říkat si, že vyhnout se karanténě by bylo dobré, ale pokud si to situace vyžádá, bude potřeba ji zavést," řekl Bruno Lina.

Počty nově nakažených ve Francii jsou stabilní, za úterý jich do statistik přibylo 18.870, přičemž minulé úterý jich bylo 23.337. Celkový počet případů koronavirové nákazy už ve Francii dosáhl 3,36 milionu, což je šesté nejvyšší číslo na světě. Celkový počet zemřelých ve spojitosti s covidem-19 ve Francii přesáhl 80.000, za poslední den to bylo 724 úmrtí. Vyplývá to z údajů francouzské vlády.