Bývalý španělský král se ani po zastavení vyšetřování do vlasti nevrátí

Napsal to v dopise svému synovi a současnému španělskému panovníkovi Felipemu VI., informovala agentura AFP. Bývalá hlava státu tak bude i nadále pobývat ve Spojených arabských emirátech, kde žije od roku 2020. Uvedl ale, že se bude často vracet do vlasti.

"Z důvodů, které se týkají výlučně mě a mého soukromí, teď dávám přednost tomu nadále trvale pobývat v Abú Zabí," uvedl v dopise svému synovi Juan Carlos I. Dodal, že po ukončení vyšetřování zvažuje návrat do Španělska, ale ne hned. Ve Spojených arabských emirátech bývalý král nalezl "klid". "Jak je však přirozené, budu se často vracet do Španělska, které stále nosím v srdci, abych navštívil přátele a rodinu," dodal v dopise.

Minulý týden španělská prokuratura zastavila vyšetřování bývalého monarchy v řadě případů, ve kterých byl podezřelý z korupce či daňových deliktů. Státní zástupci konstatovali, že část případů je už promlčena a v dalších případech Juan Carlos I. požíval imunity. Zastaveno bylo například i vyšetřování platby několika desítek milionů eur, o které se vyšetřovatelé domnívali, že to byl úplatek v souvislosti se zakázkou na stavbu vysokorychlostní železnice v Saúdské Arábii, kterou dostaly španělské firmy. Juan Carlos I. měl u saúdských panovníků ve prospěch firem lobbovat. Bývalý král také v loňském roce uhradil nedoplatky na daních.

Španělsko Juan Carlos I. opustil v srpnu 2020. V dopise uvedl, že nechtěl svými kauzami zatěžovat vládu svého syna a nástupce na trůnu. Trvale pobývá v Abú Zabí, kde ho navštěvují dcery. Podle španělských médií bývalý král vyjádřil v minulosti přání vrátit se do vlasti, královský palác ale byl proti, a to až do vyřešení všech právních problémů.

Juan Carlos I. se po nástupu na trůn v listopadu 1975 dlouho těšil respektu široké veřejnosti a byl velmi oblíbený, mimo jiné pro svůj neokázalý styl. Pověst si ale pokazil v roce 2012, kdy si v době ekonomické krize tajně s milenkou vyrazil na lov slonů do Botswany. Tehdy mu také místní média přestala tolerovat jeho letité mimomanželské vztahy. Trůnu se vzdal v roce 2014 s nadějí, že jeho syn napraví pověst monarchie, na kterou tehdy doléhala i korupční kauza králova zetě.