Češi i přes omezení stále jezdí nakupovat do Saska

Sasko dlouhou dobu přistupovalo k Česku vstřícně. Zatímco spolková vláda požadovala s výjimkou pendlerů při cestách z rizikového Česka do Německa negativní test nebo karanténu, Sasko krátkodobé návštěvy bez omezení povolilo. Saský premiér Michael Kretschmer, jehož popularita nyní klesá, vždy zdůrazňoval, že je nutné zabránit vývoji z jara, kdy tehdy výrazně epidemicky bezpečnější Česko ze dne na den uzavřelo hranice s Německem.

Ne všem se ale uvolněný přístup Saska líbil. Řada lidí si stěžovala na to, že když Česko kvůli koronaviru uzavřelo sportovní střediska, vydali se Češi do těch saských. Sportovní centru Westpark-Center v saské Žitavě na to reagovalo tím, že Čechy bez negativního koronavirového testu do svého areálu nevpouštělo. Šéf střediska Heiko Wasser si za to na sociálních sítí vysloužil pochvalu.

Se stále se zhoršující se epidemickou situací v Sasku chtěla tamní ministryně zdravotnictví Petra Köppingová režim zpřísnit, v zemské vládě ale podle listu Sächsische Zeitung dlouho neměla pro razantní opatření podporu. To se postupně změnilo a od 17. listopadu Sasko zakázalo přeshraniční cesty za nákupy stejně jako návštěvy kulturních akcí či cesty za sportem. Vyhnout se karanténě je v Sasku nyní možné jen tehdy, pokud je přeshraniční cesta pracovní, případně je nezbytná ze sociálních či zdravotních důvodů.

Malý pohraniční styk omezilo s Českem také Bavorsko, které překračování hranic bez karantény podmiňuje závažnými důvody. "Závažnými důvody jsou pracovní, služební, obchodní, školní, lékařské nebo rodinné důvody a nákupy každodenní potřeby, ne však cesty za turistikou nebo sportem," uvádí německé velvyslanectví v Praze. Od středy nebude možné jezdit do Bavorska na nákupy, zákaz bude platit zatím do úterý 5. ledna.

Od listopadu v celém Německu platí karanténa, kdy jsou zavřené restaurace, divadla či kina, ale obchody a školy se školkami nadále fungují. Tato karanténa však Sasku nárůst infekce omezit nepomohla, tato spolková země hlásí nyní podle Institutu Roberta Kocha (RKI) 322 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní, což je nejvíce v Německu. Nejvíce postižené jsou pak ty saské regiony, které hraničí s Českem.

V přehledu německých okresů, které si vedou nejhůře, jsou v první pětce čtyři ze Saska a jeden z Bavorska. Bavorský pošumavský okres Regen, který hlásí 567 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní a který sousedí s Českem, je pak tím celoněmecky nejhorším.

Ani přísnější omezení ale podle deníku Bild nebrání Čechům, aby do Saska jezdili nakupovat. "Zatímco Sasové mohou na procházky jen do vzdálenosti 15 kilometrů od bydliště, jezdí nákupní turisté z Česka nekontrolovaně přes hranice," píše Bild s poukazem na omezení pohybu, které platí v okresech s více než 200 novými případy na 100.000 obyvatel během sedmi dni. Takových okresů je v Sasku většina včetně metropole Drážďan.

Bild se pozastavuje nad tím, že Sasko proti přeshraničním nákupům zakročilo až po dlouhém váhání, ale hranice doteď nekontroluje. Deník dále píše, že odpovědnost si jeden na druhého přehazují zemská policie se spolkovou a se zemskými úřady.

Ředitelství spolkové policie v saské Pirně sdělilo ČTK, že sice provádí častější namátkové kontroly v pohraničí, pokuty ale neuděluje, pokud odhalí případ možné porušení karantény. "Uložení pokuty je věcí zemských úřadů, tedy hygieny," řekla spolková policie, která je v Německu pověřena kontrolou hranic.

Na nákupy Čechů v saských supermarketech si stěžují i uživatelé sociálních sítí, kde ale lidé rovněž upozorňují, že Sasové zase jezdí přes hranice za levnějším benzinem.

Velkou pozornost nyní vyvolalo na sociálních sítích video, které v popisku uvádí, že takto Češi na Staroměstském náměstí v Praze oslavili Mikuláše. Někteří lidé poznamenali, že to snad ani není možné a že doufají, že je to zinscenované, další pak uváděli, že nemají slov.

"To jsou prostě Češi, jakmile vláda trochu popustí opratě, už opět slaví. Na jaře přece také oslavovali konec koronaviru na Karlově mostě. To, jaké to mělo následky, už ale zapomněli," napsal Fritz Hoffmann. "Těm lidem není pomoci. Sobectví má přednost před porozuměním a ohledem," dodal Thomas Schild.

Češi do Německa podle médií nejezdí jen za prací a nákupy, ale také demonstrovat. Sächsische Zeitung uvedl, že čeští výtržníci se přes sociální sítě domlouvají, že se připojí 12. prosince k drážďanské demonstraci proti karanténním opatřením. Tu pořádá podobně jako jiné v Německu hnutí Querdenken (Nekonvenční myšlení). Těchto protestů, z nichž několik v poslední době přerostlo v násilnosti, se pravidelně účastní i různé radikální a neonacistické skupiny.