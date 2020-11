Další vakcína proti covidu zajištěna: Evropská komise schválila kontrakt s Modernou

Kontrakt unijním zemím zajistí nákup 80 milionů dávek a přednostní právo na dalších 80 milionů.

Americká firma minulý týden uvedla, že testování prokázalo u její očkovací látky úspěšnost 94,5 procenta. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) již zkoumá žádost o podmíněnou registraci této vakcíny pro unijní trh. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové by ji agentura mohla stejně jako očkovací látku firem Pfizer a BioNTech, která má podobnou účinnost, schválit již v polovině prosince.

