Do Chorvatska mohou jet turisté bez testů, potřebují potvrzení o pobytu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Čeští turisté by se měli do Chorvatska dostat bez nutnosti předložit negativní testy na covid-19 a pouze na základě rezervace ubytování. Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek dnes řekl Radiožurnálu, že to vyplývá z vyjádření chorvatských úřadů.