Do Itálie připlulo v uplynulém roce dvakrát více migrantů

Od loňského srpna do konce letošního července se k italským břehům dostalo přes 21.500 lidí, o rok předtím to bylo zhruba 8700 osob. Stále však jde jen o zlomek z počtu uprchlíků, kteří do Itálie mířili na vrcholu migrační krize v letech 2015 až 2017, upozornila agentura AP.

Italské úřady nárůst počtu migrantů znepokojuje, a ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová bude proto v pondělí opět jednat s nejvyššími představiteli Tuniska, odkud velký podíl migrantů přes moře vyplouvá. Kromě šéfky resortu vnitra pojede do Tuniska rovněž ministr zahraničí Luigi di Maio a eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová s eurokomisařem pro rozšíření Olivérem Várhelyim.

"Čísla nejsou příliš vysoká, ale jsou jednoznačně vyšší než loni. Musíme je však dát do souvislostí: Tunisko se nyní nachází v hluboké ekonomické, sociální a politické krizi. Do Itálie se tak vydávají celé rodiny," řekla dnes novinářům Lamorgeseová.

Mezi srpnem 2016 a červencem 2017 dorazilo do Itálie po moři přes 183.000 migrantů, o rok předtím to bylo 175.000.