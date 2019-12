Důchodová reforma? Macronova vláda zveřejnila podrobnosti, Francouzi se bouří

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Transformace důchodového systému ve Francii vymaže nejrůznější výjimky, nová pravidla však budou spravedlivá. Prohlásil to dnes francouzský premiér Édouard Philippe, který prezentoval podrobnosti reformy. Zákonnou hranicí pro odchod do penze zůstane věk 62 let a vláda bude lidem pracujícím za minimální mzdu garantovat čistý důchod minimálně 1000 eur (25.500 Kč) měsíčně.