EK navrhla, aby lidé podpořili cestovní ruch pomocí voucherů

Aktualizováno 15:36 — Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Letecké společnosti nebo cestovní kanceláře by měly zákazníkům za zrušené cesty poskytovat nejméně rok platné poukazy, a to za podmínek, které by lidi motivovaly k jejich využívání. V rámci balíčku doporučení na podporu turistického průmyslu zasaženého koronavirem to dnes navrhla Evropská komise (EK). Lidé, kteří poukazy nevyužijí, budou mít i nadále nárok na vrácení peněz.