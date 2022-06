EU míří ke kompromisní dohodě ohledně dodávek zboží do Kaliningradu

— Autor: ČTK

Dodávky zboží přes území Litvy do ruské enklávy Kaliningrad by se během několika dnů mohly vrátit k normálu. Agentuře Reuters to řekly dva zdroje obeznámené se situací. Podle nich představitelé Evropské unie směřují ke kompromisní dohodě s Litvou s cílem zmírnit spor s Moskvou.