EU zřejmě Rusko od systému SWIFT zatím neodstřihne

K odpojení Ruska od systému SWIFT dnes vyzvali ministři pobaltských států, další členské země EU se k tomu ale stavějí zdráhavě. Takový krok by sice tvrdě zasáhl ruské banky, měl by ale negativní dopady i na EU. Zkomplikoval by například obchodování s Ruskem, které je předním vývozcem zemního plynu a ropy. Pro evropské věřitele by pak navíc bylo obtížné získat z Ruska zpět své peníze.

Systém SWIFT využívá přes 11.000 finančních institucí ve více než dvou stovkách zemí. V případě odpojení Ruska by pro finanční instituce bylo téměř nemožné provádět platební transakce mezi Ruskem a dalšími zeměmi. To by znamenalo šok nejen pro ruské podniky, ale i pro jejich zahraniční zákazníky, zejména pro odběratele ropy a plynu, upozornil server CNN.

"Pokud bude Rusko odpojeno od systému SWIFT, nebudeme dostávat zahraniční měnu, ale kupci, především evropské země, nebudou dostávat naše zboží - ropu, plyn, kovy a další důležité položky jejich dovozu," uvedl podle agentury TASS už dříve jeden z představitelů horní komory ruského parlamentu Nikolaj Žuravljov.

Ani Spojené státy zatím nepočítají s tím, že by sankce vůči Moskvě v první fázi zahrnovaly odpojení Ruska od systému SWIFT. První zemí vyloučenou ze systému SWIFT se stal v roce 2012 Írán, který kvůli tomu ztratil tehdy polovinu příjmů z vývozu ropy a zhruba 30 procent zahraničního obchodu.