Evropská komise nakoupí 110.000 dávek vakcíny proti opičím neštovicím

Eurokomisařka před dnešní schůzkou ministrů zdravotnictví EU řekla, že dodávky vakcín zemím, které je nejvíce potřebují, začnou koncem června. Portál Euronews připomíná, že zatímco v případě vakcín proti covidu-19 Evropská komise očkovací látky sháněla a jednotlivé členské státy pak za ně platily samy, peníze na nákup vakcín proti opičím neštovicím půjdou přímo ze společného rozpočtu. "Je to poprvé, kdy používáme peníze EU na nákup vakcín, které pak budou poslány do členských států," řekla Kyriakidisová. "Toto ukazuje, co dokážeme, když spolupracujeme, a jak důležité je, aby existovaly struktury pro to, abychom mohly okamžitě reagovat na krizi, jakou máme teď," dodala eurokomisařka.

Podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) se v zemích, kde opičí neštovice nejsou endemické, vyskytlo skoro 1300 případů nákazy, většina z nich v západní Evropě. Některé země se kvůli tomu chystají očkovat určité skupiny obyvatel. Například německá Stálá očkovací komise (Stiko) minulý týden doporučila, aby vakcínu dostali lidé, kteří byli nebo jsou v blízkém kontaktu s někým nakaženým. Německo a Španělsko si vakcíny proti opičím neštovicím objednaly samy.

V Česku se zatím laboratorně potvrdilo šest případů nákazy opičími neštovicemi.

Vakcína jménem Imvanex od firmy Bavarian Nordic je v EU schválena k použití proti neštovicím, nicméně chrání lidi i před opičími neštovicemi.