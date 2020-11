Evropská komise představila nový plán: Levné léky pro všechny i v době krize

Komise návrhem nové strategie reaguje na dlouhodobý nedostatek některých léků na evropském trhu, který zvýraznila současná pandemie covidu-19. Unijní exekutiva se proto podle dnes zveřejněného plánu chystá v příštích měsících a letech přijít s konkrétními návrhy, které by například v krizi umožňovaly vyrábět generické léky bez souhlasu výrobců původních přípravků. Generická léčiva jsou kopie originálních medikamentů, které mohou přijít na trh po vypršení patentové ochrany originálu, komise však chce, aby byl jejich prodej jako "krajní východisko" z krize možný i dříve.

