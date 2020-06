Evropská prokuratura nemusí fungovat včas, chybí peníze i lidé

Vznik EPPO schválila unie již před třemi lety, loni pak do jeho čela unijní orgány vybraly Rumunku Lauru Kövesiovou. Ta od té doby chystá práci úřadu a opakovaně žádá o posílení rozpočtu, který letos i po dubnovém navýšení zůstal v řádu jednotek milionů eur.

"Šéfka EPPO mě informovala, že pro rok 2021 musí být rozpočet podstatně navýšen, pokud chceme začít včas," řekl dnes novinářům eurokomisař.

Vedle rozpočtu probíral s ministry i další problém, který může způsobit odklad oficiálního zahájení činnosti prokuratury. Na jejím chodu se má podílet 22 unijních zemí včetně Česka - připojit se zatím nehodlá pouze Polsko, Maďarsko, Dánsko, Švédsko a Irsko. Každý ze zúčastněných států má dodat svého prokurátora, s čímž však má nečekanou obtíž Malta. Maltský ministr spravedlnosti dnes podle Reynderse oznámil, že jeho země nemá dostatek vhodných kandidátů, aby mohla vybrat zástupce do EPPO nejméně ze tří uchazečů, jak požaduje unijní nařízení. EK by proto podle komisaře mohla iniciovat změnu této normy, která by Maltě umožnila vybrat jen mezi dvěma kandidáty.

"EPPO bude hrát klíčovou roli v ochraně rozpočtu a fondu obnovy před podvody," konstatoval Reynders. Úřad má vedle zneužívání unijních fondů vyšetřovat i také velké přeshraniční podvody s daní z přidané hodnoty. Země EU kvůli těmto organizovaným zločinům přicházejí podle odhadů Bruselu o stovky milionů eur ročně.