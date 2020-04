Francie dnes hlásí dalších 541 obětí covid-19

Nové údaje z těchto zařízení francouzská vláda neposkytla, náměstek ministra zdravotnictví Jérôme Salomon na tiskové konferenci hovořil o "technickém problému".

Vládní statistika o obětech epidemie tedy narostla na 10.869 úmrtí od začátku března. Více mrtvých bylo v této souvislosti hlášeno pouze ze Spojených států, Španělska a Itálie.

Salomon médiím sdělil, že ve Francii je aktuálně hospitalizováno 30.375 lidí, kteří se nakazili virem SARS-CoV-2, z nichž 7148 je ve vážném stavu. V nemocnicích se infekce od počátku šíření viru potvrdila u 82.000 lidí. V úterý večer vláda těchto případů hlásila 78.167, přičemž denní nárůst byl podobný jako dnes. Přes 21.000 lidí, kteří museli být po infekci koronavirem hospitalizováni, už bylo z francouzských nemocnic propuštěno.

Dnešní den byl pro Francii už 23. v režimu celostátní karantény, který je zde obzvláště přísný. Vláda podle deníku Le Monde v těchto dnech nechce spekulovat o uvolňování restrikcí, naopak na lokální úrovni přibývají nová omezení. Povinná izolace obyvatel je zatím nařízena do poloviny měsíce, ministři ovšem naznačují, že opatření zůstane v platnosti i poté.

Premiér Édouard Philippe dnes zároveň hovořil o zpomalování epidemie v zemi. "Šíření se zpomaluje do takové míry, že se možná blížíme k něčemu, co lze brát jako vyrovnání křivky... Pakliže se to potvrdí, je to velmi dobrá zpráva. A bude to bezpochyby účinek izolace," řekl.