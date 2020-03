Francie hlásí více než 2600 mrtvých a více než 40 000 nakažených

Ta do každodenní bilance zatím započítává pouze údaje z nemocnic. Úřady ale slibují, že od příštího týdne budou schopny do celkových počtů zahrnout i čísla z domovů důchodců. To nejspíše povede k prudkému zvýšení počtu zaznamenaných úmrtí.

Celkový počet potvrzených případů infekce dosáhl 40.174.

O den dříve činil počet úmrtí 2314 a počet potvrzených případů 37.575.

Dnes se v zemi odehrála evakuace více než tří desítek pacientů z přetížených nemocnic z východní části Francie na jihozápad země či do Německa. Pomáhaly při ní vrtulníky francouzské armády, německé vojenské letadlo i pro potřeby zdravotníků upravený rychlovlak TGV.

Nemoc COVID-19, kterou způsobuje koronavirus, si v noci na dnešek podle agentury AFP vyžádala první oběť z řad francouzské politiky. Zemřel Patrick Devedjian, který býval ministrem za prezidentů Jacquese Chiraka a Nicolase Sarkozyho.