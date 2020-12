Francie začne s očkováním v neděli 27. prosince, oznámil ministr Véran

Véran na twitteru uvedl, že s vakcinací se má začít u těch nejohroženějších, například u seniorů. "V neděli začneme ve Francii očkovat," oznámil Véran. Očkováni podle něj budou nejdříve ti nejzranitelnější, a to po lékařském vyšetření a jejich souhlasu.

Dimanche, nous commencerons à vacciner en France. Les plus vulnérables d'entre nous d'abord, après examen médical, information et recueil du consentement. Un démarrage en douceur, soucieux de la sécurité de tous et respectueux de nos engagement éthiques. @Europe1 pic.twitter.com/VnpVR4G3rt