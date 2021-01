Francouzská vláda čelí kritice kvůli očkování. Slíbila, že vakcinaci urychlí

Francie také v úterý změnila očkovací strategii, vakcínu vedle lidí v domech s pečovatelskou službou nabízí i dalším skupinám, napsala AFP.

"Otevíráme 100 středisek ve městech a to je jen začátek, 300 jich otevřeme příští týden, další týden už 500," uvedl Attal. Podle dřívějšího příslibu prezidenta Emmanuela Macrona by v zemi mělo být do pár týdnů 500 až 600 očkovacích center, což by odpovídalo pěti až šesti na každý okres, připomněl dnes Attal na tiskové konferenci.

Francie měla k dnešnímu dni k dispozici milion dávek přípravku od firem Pfizer a BioNTech. Očkování zatím dostalo jen přibližně 7000 Francouzů, zatímco například v Británii, Německu, Itálii nebo Španělsku je to už více než 100.000 osob, píše AFP.

Francouzská očkovací strategie navrhla začít s obyvateli a zaměstnanci domů s pečovatelskou službou, kterých je přibližně milion z 67 milionů obyvatel. Seniorů nad 75 let, další zájmové skupiny, je v zemi asi pět milionů.

Podrobnosti o očkovací strategii a případném prodloužení restrikcí včetně zavřených restaurací, barů, kaváren, kin a lyžařských středisek oznámí premiér Jean Castex ve čtvrtek večer na tiskové konferenci.

Ve Francii za poslední den přibylo 25.379 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, zhruba o 5000 víc než v úterý. Za dnešek zemřelo 283 pacientů s covidem-19, celková bilance je ve Francii 66.565 úmrtí, což z ní dělá třetí nejhůře zasaženou zemi v Evropě. Počet hospitalizovaných, včetně těch na jednotkách intenzivní péče, se ve Francii téměř nezměnil.