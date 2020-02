Francouzské středisko bojuje s nedostatkem sněhu. Dováží ho vrtulníkem

Sníh helikoptéra přivezla především na místa, která jsou určena pro děti a začátečníky. Celkem z hor doputovalo do nižších poloh 50 tun bílé masy. Zástupce místních podnikatelů Hervé Pounau přiznal, že nalezené řešení sice není "extra ekologické", tentokrát podle něj ale neměli v lyžařském centru u španělských hranic na výběr.

V současnosti je kvůli nedostatku sněhu otevřeno kolem střediska Luchon-Superbagnères jen šest z 28 sjezdovek. V už tak slabé sezoně by bez přepravy sněhu přišlo podle Pounaua i o návštěvníky, kteří do hor vyrážejí s dětmi o jarních prázdninách.

Akce s vrtulníkem, která by měla stát 5000 až 6000 eur (124.000 až 150.000 Kč), zajistí podle propočtů na další dva týdny práci 50 až 80 lidem - nejen obsluze vleků, ale i instruktorům, provozovatelům půjčoven či restaurací. "Je to opravdu výjimečné a nemáme v úmyslu to opakovat," zdůraznil Pounau. Jakmile to teploty dovolí, chtějí v horském středisku opět spustit sněhová děla.