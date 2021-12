Francouzský úřad doporučil posilující dávku vakcíny už po třech měsících

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francouzský zdravotnický úřad HAS doporučil dospělým přeočkování posilující dávkou vakcíny proti nemoci covid-19 už po třech měsících. Původně byla tato lhůta pět měsíců. Úřad HAS radí francouzské vládě v boji s koronavirem a se svým doporučením přichází v reakci na variantu omikron, která se šíří mnohem rychleji než varianty předchozí. Uvedla to dnes agentura AFP.