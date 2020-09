FT upozornil na pochybné investice Vatikánu, papež chce reformy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Podezřelé investice Vatikánu do luxusních nemovitostí v Londýně byly patrně vyšší, než se dosud vědělo. Britský deník The Financial Times (FT) dnes informoval o dalším nákupu, který má hodnotu 100 milionů liber (2,98 miliardy korun).