Vatikán žehlí diplomatický konflikt: Rusko je agresor, pokud chce mít, musí přestat střílet

V rozhovoru pro úterní vydání italského deníku Corriere della Sera uvedl vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin, že první podmínkou pro jakékoli jednání o ukončení války na Ukrajině je, že by Rusko mělo zastavit svou agresi. Dodal, že Vatikán naléhá na příměří a zdůraznil, že "v první řadě by to měli být agresoři, kdo přestane střílet".