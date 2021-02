Irsko žádá po EU flexibilitu ohledně kontrol v Severním Irsku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Irsko chce, aby Evropská unie byla flexibilní v otázce případného odkladu při uplatňování celních kontrol mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Podle agentury Reuters to dnes uvedl irský ministr zahraničí Simon Coveney. Británie podle BBC požádala o odklad kontrol až do roku 2023, což by podle ní umožnilo zmírnit dopady brexitu na Severní Irsko.