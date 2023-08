Severoirští policisté mnohdy tají zaměstnání i před rodinou. Nyní jsou v ohrožení, unikly osobní údaje

Policejní služba Severního Irska (PSNI) v reakci na žádost o svobodný přístup k informacím sdílela jména všech policistů a zaměstnanců, místa jejich působení a funkce. Tabulka byla následně zveřejněna na internetu. Tamní policejní důstojník neboli konstábl pro BBC zmínil obavy své rodiny o jeho bezpečí. „Mnozí kolegové si dávají záležet na ochraně své totožnosti a budou mít obavy,“ připustil pod podmínkou anonymity.

Konkrétně tento policista obětoval službě mnoho. „Od svého nástupu do služby jsem se přestěhoval a utratil značné množství peněz, abych se ujistil, že je to bezpečné a abychom měli já i moji blízcí klid,“ dodal. „Rozhodl jsem se dělat tuto práci a časem jsem si na rizika zvykl, ale toto narušení bezpečnosti jen zdůraznilo strach a obavy, které má moje rodina z toho, že tuto práci dělám,“ pokračoval.

Policie v této části Spojeného království – oficiálně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska – čelí zvýšenému bezpečnostnímu riziku. Třicet let násilností, známých pod pojmem Troubles, přineslo vraždy více než tří stovek mužů zákona. Republikánské a polovojenské jednotky policisty i jiné zaměstnance ohrožují dodnes.

Britská stanice BBC upozorňuje, že takováto situace vyžaduje od policejního sboru o to větší ostražitost – a s tím spojenou diskrétnost. Jeho členové žijící v nacionalistických komunitách dokonce své zaměstnání musí tajit, v některých případech i před rodinnými příslušníky.

Situace si vyžádala zvýšení stupně ohrožení terorismem. „Policisté jsou vystrašení a jejich rodiny a přátelé by mohli být tímto narušením ohroženi. Někteří policisté budou zvažovat svou budoucnost u policie,“ přiznala bývalá ministryně spravedlnosti Severního Irska Naomi Longová.

Předseda policejní federace Severního Irska Liam Kelly vyjádřil „zděšení, šok a hněv“ nad únikem. „Muži a ženy, které zastupuji, jsou zděšeni, co se to stalo, a jsou oprávněně rozzlobeni. Důvěra našich policistů je tím narušena. Je štěstí, že rozesílatelé z PSNI neuvedli adresy domů, byla by to potenciálně kalamitní situace,“ varoval.

Vše je o to horší skrze fakt, že digitální stopu po tomto úniku bude jen těžké odstranit, což potvrdila i Longová. „PSNI má povinnost zajistit, aby byla zavedena opatření, která by policistům nabídla řádné pokyny a v případě potřeby další bezpečnostní opatření. Jsou to lidé, jak zaměstnanci, tak policisté, kteří se vystavují riziku, aby zajistili bezpečnost nás ostatních, a organizace selhala v ochraně jejich údajů a bezpečnosti.“

BBC rovněž vysvětluje, jak k porušení vůbec došlo. Severoirský občan požádal PSNI o svobodný přístup k informacím. „Mohli byste poskytnout počet policistů v jednotlivých hodnostech a počet zaměstnanců v jednotlivých platových třídách?“ zněla jeho žádost.

Jenže tento zástupce veřejnosti nezískal jen požadované informace, nýbrž obrovskou tabulku pojmenovanou „zdrojové údaje“, která se v rámci svobodného přístupu k informacím zveřejňovat vůbec nemá. V úterý už byly všechny informace veřejně na internetu. Na žádost PSNI byla tabulka odstraněna. Stalo se tak ale až po dvou a půl hodinách, než si toho vůbec všimla.

Každý řádek v sobě má několik informací, a to od vrcholu organizace směrem dolů. „Obsahuje příjmení a křestní iniciály každého zaměstnance, jeho hodnost nebo platovou třídu, místo jeho působení a útvar, v němž pracuje, včetně citlivých oblastí, jako je sledování a zpravodajství,“ uvádí BBC.

Podle zástupce vrchního konstábla Chrise Todda může být chyba pro partnery severoirské policie nepřijatelná. Může tak přijít i o důvěru tak velkých institucí jako je MI5. „V současné době působíme v prostředí, kde našim kolegům hrozí vážné nebezpečí ze strany terorismu spojeného se Severním Irskem, a to je to poslední, co by kdokoli v organizaci chtěl dnes večer slyšet,“ líčil na tiskové konferenci v úterý večer.