Itálie povolává drony. Chce udržet lidi na Velikonoce doma

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Velikonoční svátky a příjemné jarní počasí by za normálních okolností v Itálii znamenaly přesuny statisíců lidí k moři, do letních bytů nebo do hor, kvůli koronaviru a celostátní karanténě teď ale úřady bedlivě dohlížejí na to, aby se zákaz cestování porušoval co nejméně. Během svátků se tak zpřísní policejní kontroly, uzavřou se některé silniční tahy k přímořským letoviskům a pohyb lidí budou monitorovat i vrtulníky a drony, napsala dnes agentura APA.