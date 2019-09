Itálie přijde s řešením migrace: Přerozdělování a sankce

Na systému se chce kromě Itálie podílet například Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko či Malta. Conte rovněž navrhuje, aby země, které migranty přijímat nechtějí, byly za svou neochotu finančně postiženy.

"Panuje velká ochota okamžitě dosáhnout byť jen dočasné dohody na přerozdělení migrantů, kterou lze později upravit," uvedl Conte při návštěvě Bruselu. Podle agentury AFP by taková dohoda ukončila současnou praxi, kdy se musí o osudu zachráněných migrantů ve Středozemním moři rozhodovat vždy případ od případu a kdy migranti často čekají na palubách lodí i dlouhé týdny, než se dostanou na pevninu.

Navrhovaný systém přerozdělování podle deníku La Repubblica zatím vypadá tak, že by se Francie a Německo zavázaly přijmout vždy čtvrtinu zachráněných migrantů, Itálie by přijala deset procent a další země zbytek. Pokud by se podařilo dohodu prosadit, pak je Řím ochoten ukončit současnou tvrdou linii vůči migrantům, kdy nepovoluje ve svých přístavech zakotvit lodím neziskových organizací, které migranty na moři zachraňují.

Conte podle italských médií rovněž navrhuje "možné finanční postihy" pro státy, které zcela odmítnou migranty přijímat. Na programu přerozdělování žadatelů o azyl, kteří na cestě do Evropy dorazili do Itálie či Řecka, se v minulosti odmítlo podílet Česko, ale také Maďarsko či Polsko.