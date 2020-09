Itálie se poučila z tvrdé lekce jarní vlny koronaviru, píšou Financial Times

Denní přírůstky se po rozvolnění zvýšily z červnových několika stovek na 1535. Jenže ve Francii a ve Španělsku přibývá přes 10.000 případů denně. Život v Itálii se zdá takřka jako za běžných časů: bary a restaurace jsou otevřené, lidé si užívají pozdního léta a vyrážejí na výlety a děti se vrátily do škol. Podle expertů existují tři důvody, proč Itálie odolává nové vlně nákazy.

Podle virologa z Univerzity v Milánu Fabrizia Pregliasca "je Itálie v lepší kondici než jiné státy jako Británie, Španělsko či Francie, protože byla mezi prvními zeměmi, které musely čelit covidové pohromě". Její zdravotní systém a vláda tak měly více času na naplánování období rozvolňování a rušení restrikcí bylo pomalejší. To vládě poskytlo prostor pro obnovu omezujících kroků v případech, kdy to bylo nutné.

Premiér Giuseppe Conte opakovaně vyzval Italy, aby nepřestali být opatrní. V rámci italského stavu nouze, který byl na konci července prodloužen do poloviny října, má premiér pravomoc vydávat zákonná nařízení. Díky tomu mohla italská vláda pohotově reagovat na růst nových případů v létě. Ve Španělsku byl stav nouze, který umožňuje centrální vládě převzít pravomoci regionů, ukončen 21. června.

V srpnu Řím nechal znovu zavřít diskotéky a opětovně zavedl povinnost nosit roušky od 18:00 do 6:00 hodin v místech, kde se koncentruje mnoho lidí. Opatření, které mělo původně trvat měsíc, bylo prodlouženo do konce září, připomíná list Financial Times.

Firmy byly vyzvány, aby prodloužily práci z domova i na podzimní měsíce. Podniky, které obnovily svou aktivitu, musí dodržovat přísná pravidla, a to včetně nošení roušek po celý den, každodenního měření teploty, dodržování rozestupů či bezplatného testování na covid-19.

Zástupci italských úřadů zmiňují vysokou míru dodržování pravidel ze strany obyvatelstva, a to včetně nošení roušek v obchodech či ve veřejné dopravě. V barech a restauracích musí hosté sdělit jméno a telefonní číslo, což bylo v létě také v podstatě dodržováno.

V průzkumu, který provedla londýnská univerzita Imperial College, uvedlo 84 procent italských respondentů, že "má velkou či dostatečnou ochotu" nosit roušky podle doporučení vlády. V Británii bylo stejného mínění 76 procent respondentů.

Porušování pravidel je pokutováno. Na konci srpna italská média referovala o případu muže, který dostal pokutu ve výši 400 eur (přes 10.000 Kč) za to, že odmítal nosit roušku. Muž byl přistižen u známé římské fontány di Trevi a strážníkům tvrdil, že "covid neexistuje". V pondělí policie zkontrolovala 50.602 osob a 4939 firem, udělila pokutu 227 osobám a tři firmy nechala zavřít.

"Italové více ctí pravidla proti šíření viru, dokonce i v nejmenších obchodech jsou všechna velice poctivě dodržována," uvádí Andrea Crisanti, profesor mikrobiologie na Univerzitě v Padově.

Ačkoliv je těžké přesně změřit dopady, přístup jednotlivců sehrál významnou roli, tvrdí Ferdinando Luca Lorini, primář oddělení intenzivní péče v nemocnici v Bergamu. "Patřili jsme mezi nejpostiženější země, dnes jsme ale díky jasným pravidlům a ochotě lidí je dodržovat mezi zeměmi, které pandemii zvládly lépe," tvrdí.

Podle Crisantiho se zdravotnická reakce na epidemii zaměřila nejen na masové testování, ale také na efektivní kontrolu případů a vyhledávání každého, kdo mohl přijít do kontaktu s nakaženým.

Z provedených testů jsou v Itálii zhruba dvě procenta pozitivní. Pro srovnání, ve Španělsku je pozitivních 13 procent testů, což ukazuje, že v této zemi se nákaza více rozšířila. "Když najdeme člověka s pozitivním testem, tak otestujeme i další osoby, které s ním mohly přijít do styku. Opravdovým problémem v této epidemii jsou ale osoby bez příznaků. Dokud je nezachytíme, tak se z epidemie nedostaneme," dodává Crisanti.

Když se v srpnu objevilo ohnisko nákazy na Sardinii, kde se nakazili covidem-19 mimo jiné bývalý premiér Silvio Berlusconi či bývalý manažer Formule 1 Flavio Briatore, úřady zavedly testování v přístavu v Civitavecchia, kam z oblíbené letní destinace připlouvají trajekty. Pozitivní případy tak byly rychle izolovány, a úřady tím zabránily, aby se nákaza ze Sardinie rozšířila do ostatních italských regionů.

Panuje přesvědčení, že Itálie díky svému úsilí může držet pod kontrolou nákazu i v zimních měsících. "Pokud Italové budou i nadále tak poctiví v dodržování pravidel jako doteď, můžeme situaci zvládnout a nějak se sžít s problémem do doby, než dorazí očkování," dodává virolog Pregliasco.