Italská vláda je o krok blíž k rozpadu, volby ale zatím nehrozí

Politické strany se podle médií totiž budou snažit vyhnout novým volbám v době pandemie nemoci covid-19.

K jednotě dnes ráno v parlamentu vyzval i ministr zdravotnictví Roberto Speranza, který zákonodárcům představuje nová opatření proti šíření koronaviru, jež mají platit od 16. ledna. "Jsme na poslední míli této bitvy, potřebujeme loajální spolupráci, sjednocené úsilí v boji proti viru: příští měsíce budou obtížné," prohlásil podle ANSA Speranza.

Ministr zdravotnictví dnes také řekl, že vláda považuje v této situaci za nevyhnutelné prodloužení nouzového stavu zavedeného loni kvůli pandemii covidu-19. Zatím nouzový stav platí do konce ledna, podle Speranzy by měl být prodloužen až do konce dubna, což ale musí schválit parlament.

Důvodem rozkolu v italské vládní koalici je plán obnovy ekonomiky související s rozdělením asi 209 miliard eur z unijního koronavirového fondu obnovy. Italská vláda se na něm v noci na dnešek dohodla, proti byly pouze ministryně zemědělství Teresa Bellanovaová a ministryně pro záležitosti rodin a rovné příležitosti Elena Bonettiová ze strany Italia Viva (IV). Její předseda Renzi posléze svolal na dnešních 17:30 tiskovou konferenci, na níž by podle médií mohl oznámit odchod z vládní koalice, čímž hrozil v minulosti už několikrát.

"Pokud se premiér drží této linie, je zřejmě přesvědčený, že má dostatečnou podporu v parlamentu i bez nás, ok, tomu se říká parlamentní demokracie a my odejdeme do opozice," řekl v úterý Renzi, jehož strana má nyní v parlamentu tři desítky poslanců a 18 senátorů a podle průzkumů veřejného mínění ji podporují asi tři procenta voličů.

Renzi, který byl premiérem v letech 2014 až 2016, začal kritizovat vládní koalici krátce po vzniku vlády v září 2019, kdy vystoupil z koaliční Demokratické strany (PD) a založil si vlastní stranu, tedy právě IV.

Podle místních médií není pravděpodobné, že by rozpad vládní koalice vyústil v nové volby. Agentura ANSA dnes napsala, že Conte, který nepatří k žádné politické straně, po případné odchodu IV z koalice zřejmě najde podporu v parlamentu u jiných zákonodárců.

Poslední parlamentní volby se v Itálii konaly v roce 2018, další by měly být nejpozději v květnu 2023. Pád vlády zažila Itálie od předchozích voleb už v létě 2019, kdy vládní koalici opustila krajně pravicová strana Liga tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho. Na nové koalici se pak dohodlo vládní Hnutí pěti hvězd (M5S) a opoziční PD, do té doby rivalové. Důvodem dohody byla obava z vítězství krajní pravice v předčasných volbách. Salvinimu tehdy rostly preference, což byl také důvod jeho odchodu z koalice.