Třiatřicetiletý Di Maio, který M5S vede od září 2017, by se měl dnes podle některých italských médií setkat s dalšími ministry své strany a rezignaci by měl poté oznámit odpoledne.

Hnutí pěti hvězd se v posledních měsících potýká s vnitřními spory, v obou komorách parlamentu odešlo do frakcí jiných stran či do frakce smíšené několik zákonodárců. Poslední dva to udělali v úterý, připomněla agentura APA.

Nynější italskou vládní koalici vytvořilo M5S loni v létě s tehdy opoziční Demokratickou stranou poté, co se rozpadla jeho koalice s krajně pravicovou stranou Liga tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho. Dva dosavadní političtí rivalové se loni domluvili na koalici, aby zabránili novým předčasným volbám. Ty by totiž podle průzkumů zřejmě vyhrála krajně pravicová Liga.

Už tuto neděli čeká strany vládní koalice velký test u voličů, kteří budou rozhodovat v regionálních volbách v krajích Emilia Romagna a v Kalábrii. Průzkumy podle agentury APA nevypadají pro koaliční strany dobře. V regionu Emilia Romagna, tradiční baště levice, by mohla o víkendu zvítězit krajní pravice. Některá média spekulují, že by tyto volební výsledky mohly vládní koalici položit a zemi poslat na cestu k předčasným volbám.

Právě rostoucí popularita krajně pravicové Ligy, které loni v létě dávaly průzkumy kolem 38 procent, vedla k Salviniho rozhodnutí položit minulou vládní koalici. Snažil se totiž využít příznivých voličských nálad v předčasných volbách.

Strana M5S vznikla v roce 2009 jako protestní hnutí, které kritizovalo tehdejší politické vedení. S nástupem di Maia do jeho čela se ale rétorika M5S zmírnila, citelně například v kritice EU.

V posledních volbách v roce 2018 bylo M5S nejsilnější stranou, když dostalo téměř 33 procent hlasů. Zatímco Ligu tehdy volilo asi 17 procent hlasujících. Loni ve volbách do Evropského parlamentu se ale M5S propadlo zhruba na polovinu. Kolem 15 procent dávají této straně i nynější průzkumy mínění, zatímco Salviniho Ligu by nyní volilo zhruba 30 procent voličů.