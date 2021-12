Italský soud: Lékaři nemohou odmítnout vakcínu proti covidu

Státní rada svůj verdikt zdůvodnila mimo jiné tím, že lékařovy pochybnosti stran vakcíny se byly vyvráceny a že vědecká data ukazují, že výhody vakcíny proti covidu "jasně převažují".

"Zdravotníci mají podle zákona a také podle Hippokratovy přísahy léčit nemocné a nesmí zvyšovat riziko nákazy pacienta," uvedl nejvyšší správní soud. Zdůraznil, že "primární je právo na zdraví".

Italská vláda už v dubnu schválila zákon, který zdravotníkům ukládá povinnost nechat se očkovat proti covidu-19. Zákon poté schválil parlament a v červnu norma vstoupila v platnost. Povinné očkování zdravotníků proti covidu-19 platí v Evropě například i v Řecku, Maďarsku či ve Francii.

Minulý měsíc italská vláda schválila dekret, který rozšiřuje povinné očkování proti covidu-19 na další profesní skupiny. Od 15. prosince by ho měli mít i všichni zaměstnanci škol, vojáci či policisté.

V Itálii jsou plně očkovány proti covidu-19 asi tři čtvrtiny obyvatel, lidem starším 40 let a některým profesním skupinám je tam doporučena třetí dávka v případě dvoudávkových vakcín. Tento týden místní lékový regulátor AIFA schválil očkování proti covidu-19 i pro děti od pěti do 11 let, s nímž se v Itálii začne od 16. prosince, informovala ANSA. Doporučení očkovat takto malé děti vydala minulý měsíc Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která pro ně schválila vakcínu od firem Pfizer/BioNTech v třetinovém množství očkovací látky oproti dávce doporučené pro dospělé.