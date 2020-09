Katalánská krize ožívá. Sesazení premiéra Torry je bezprecedentní, řekl ministr

Soud potvrdil prosincový rozsudek katalánského nejvyššího soudu, který Torrovi zakázal na rok a půl vykonávat veřejně volené funkce.

"Demokraticky zvolená hlava země, v tomto případě Katalánska, má zákaz vykonávat úřad kvůli tomu, že vyvěsil transparent na podporu katalánských politických vězňů, který posléze vyměnil za jiný na podporu svobody projevu," řekl Solé. Torra vyvěsil transparent na budovu katalánské vlády v Barceloně loni na jaře před španělskými parlamentními volbami, čímž podle soudu porušil neutralitu veřejných úřadů ve volební kampani.

There is a general cause against the pro-independence movement. Yet this political crisis will never be solved in courts. The only solution is amnesty and self-determination.