Kolaps v okolí Paříže: Kolony aut přesáhly 600 kilometrů, metro jezdí omezeně

Stávku tak pociťují především obyvatelé Paříže a jejího okolí. "Žádné metro a jen málo autobusů. Velká část obyvatel východu Paříže tak neměla jinou možnost, než se vydat do práce pěšky," hlásila z místa zpravodajka deníku Le Figaro. Dodala, že v hlavním městě ráno vydatně pršelo, což odradilo i cyklisty. V Paříži bylo podle ní oproti minulým dnům k dispozici méně sdílených elektrických koloběžek, a tak ulice metropole zaplavily davy lidí s deštníky, kteří kličkovali mezi kalužemi.

Zaměstnanci státní železnice SNCF a pařížského dopravního podniku RATP tak od čtvrtka protestují proti záměru vlády prezidenta Emmanuela Macrona zavést jednotný důchodový systém se stejnými právy pro všechny. Železničáři a příslušníci dalších profesí by tak například přišli o výhodu předčasného odchodu do penze.

Macron a premiér Édouard Philippe měli dnes o záležitosti opět jednat se členy kabinetu, kteří mají reformu na starosti, schůzka ale byla přesunuta na úterý. Na tento den odbory svolaly další velkou demonstraci. Minulý čtvrtek Paříží pochodovalo 65.000 lidí a protestů po celé zemi se podle policie zúčastnilo 806.000 lidí. Byli mezi nimi například i členové baletu pařížské Opery, kteří dosud chodili do důchodu ve 42 letech. Nově by to mělo být po šedesátce, napsal server 20minutes.fr.

Sdružení zastupující obchodníky a firmy podnikající v cestovním ruchu už vyjádřila obavy z dopadů potenciálně dlouhé stávky na tyto sektory, napsal dnes server francetvinfo.fr. Státní tajemnice na ministerstvu hospodářství a financí Agnés Pannierová-Runacherová dnes uvedla, že vláda zvažuje daňové kompenzace a další opatření pro postižené podnikatele. Nyní je podle ní nejdůležitější ujistit turisty, že do země stále mohou přijet.

Nový evropský komisař pro vnitřní trh, Francouz Thierry Breton, dnes řekl, že reforma důchodů ve Francii je nezbytná i s ohledem na prodlužující se délku života. "Je také třeba mít vyvážený systém penzí," řekl Breton rádiu Europe 1.

Podrobný plán důchodové reformy chce vláda představit ve středu.