Křetínský se scházel s francouzskými politiky, loboval za EDF

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Podnikatel Daniel Křetínský se už od roku 2016 scházel s francouzskými politiky, aby lobboval za možnost investovat do polostátní energetické firmy EDF. Na základě svých rešerší to tvrdí deník Le Monde, jejž český miliardář Křetínský od loňska spoluvlastní. Tato zjištění odporují opakovaným podnikatelovým tvrzením, že jeho následné investice do francouzských médií nesouvisejí se zájmem o tamní energetický sektor, zdůrazňuje list.