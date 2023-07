Křetínský může převzít francouzský řetězec Casino. Akcie začaly růst

V pondělí se český miliardář Daniel Křetínský přiblížil k úspěšnému převzetí francouzského maloobchodního řetězce Casino, který se potýká s vysokými dluhy. Jeho soupeři v převzetí odstoupili ze soutěže, což Křetínskému umožnilo posílit svou pozici jako potenciálního kupce.

Tento krok by znamenal konec 30leté vlády zkušeného podnikatele Jeana-Charlese Naouriho nad francouzským maloobchodním řetězcem Casino. Tradiční francouzský maloobchodní sektor čelí změnám a přizpůsobuje se rozmachu elektronického obchodu a tvrdé konkurenci supermarketů s velkými slevami.

Naouri ovládá Casino skrze svůj holding Rallye. Daniel Křetínský vstoupil do souboje o ovládnutí Casina se skupinou 3F Holding, kterou tvoří telekomunikační podnikatel Xavier Niel, investiční bankéř Matthieu Pigasse a podnikatel Moez-Alexandre Zouari. Skupina 3F v neděli večer oznámila, že odstupuje od své nabídky s odkazem na "neobjektivní proces" a nedostatek informací, poté co jeden z jejich podporovatelů, fond Attestor Capital, přešel na stranu Křetínského a podpořil jeho nabídku.

Křetínský zůstává jediným zájemcem o převzetí Casina poté, co předložil revidovanou nabídku s návrhem kapitálové injekce ve výši 1,2 miliardy eur (v přepočtu zhruba 28,5 miliardy korun) do maloobchodního řetězce, který se potýká s čistým dluhem ve výši 6,4 miliardy eur (téměř 153 miliard korun) a finančními problémy. Casino by mělo ve středu vydat prohlášení poté, co jeho představenstvo přezkoumá Křetínského nabídku.

Dvojice Křetínský a Ladreit de Lacharrière chtějí do Casina vložit celkem 1,35 miliardy eur, v přepočtu 32,1 miliardy korun. Z této částky chtějí více než 900 milionů eur poskytnout z vlastních zdrojů. Český podnikatel dá 750 milionů eur a francouzský partner 150 milionů eur, uvedla agentura AFP. Dalších 275 milionů eur mají dodat věřitelé a stávající akcionáři.

Věřitelé a vedení Casina se v pondělí zúčastnili setkání organizovaného CIRI, orgánu ministerstva financí, který pomáhá společnostem v obtížích a jejich věřitelům vypracovat plány restrukturalizace. Informovali o tom dva zdroje blízké této záležitosti. Obchodování s akciemi společnosti bylo v pondělí pozastaveno.

Akcie řetězce Casino rostou poté, co správní rada schválila jednání s Křetínským

V úterý ráno akcie společnosti Casino mírně vyrostly poté, co bylo obnovené obchodování a představenstvo francouzského maloobchodníka schválilo další jednání s českým miliardářem Danielem Křetínským ohledně plánu na poskytnutí nového finančního injekčního do společnosti. Uvedla agentura Reuters.

V sedm hodin akcie Casina posílily o 1,2 % na hodnotu 3,18 eura po předchozím poklesu o 68 procent. Tato reakce následovala po zprávě o dalším jednání s Křetínským, které získalo pozitivní ohlasy.

Křetínský a společnost Fimalac podnikatele Marca Ladreita de Lacharriere, kteří jsou nyní jedinými zájemci o řetězec, by mohli získat kombinovaný podíl 50,3 % v šestém největším francouzském maloobchodníkovi, uvedli dva zdroje blízké této záležitosti.

Casino, které po poklesu tržeb a ztrátě podílu na trhu „spalovalo“ hotovost, vede jednání o restrukturalizaci dluhu s věřiteli s cílem zachránit se před bankrotem. Termín na celkovou restrukturalizaci dluhu byl stanoven na 27. července. Francouzská vláda se obává možného snižování počtu pracovních míst ve společnosti Casino, která koncem loňského roku v zemi zaměstnávala zhruba 50.000 lidí.