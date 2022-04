Le Penová chce odchod Francie z velení NATO a sblížení s Ruskem

— Autor: ČTK

Po skončení války na Ukrajině by měla Severoatlantická aliance navázat užší strategické vztahy s Ruskem, uvedla dnes na tiskové konferenci francouzská krajně pravicová prezidentská kandidátka Marine Le Penová. Pokud by uspěla ve druhém kole voleb, které se koná 24. dubna, prosazovala by odchod Francie ze společného velení NATO, zejména kvůli neslučitelnosti francouzských strategií s těmi německými a požadavku na větší suverenitu pro francouzské jednotky.