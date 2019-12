Legendární Big Ben dostává nový vzhled, odbije příchod roku 2020

Alžbětina věž na nábřeží Temže je jednou z nejfotografovanějších londýnských památek a symbolem britské metropole. Kvůli celkové rekonstrukci budov parlamentu se ale v roce 2017 schovala pod plachty a lešení a odmlčel se i Big Ben.

Happy New Year to our followers around the world 🎈🎆



However you celebrate, ring in the new year with an old friend: #BigBen will strike midnight from the #ElizabethTower here in London.



From all at UK Parliament, our best wishes for 2020.



©UK Parliament/Catherine Bebbington pic.twitter.com/oCmMyHEOM8