VIDEO: Londýnem se prohánělo několik splašených zakrvácených koní. Na místě jsou zranění lidé

Dle agentury AP se zdá, že se při ranním cvičení ztratilo až sedm koní, kteří shodili své jezdce. Při incidentu se nejméně jeden voják zranil. Poté, co koně utekli, jeden z nich začal vrážet do aut nedaleko Buckinghamského paláce. Podle zdroje agentury AFP jeden z koní narazil do odstaveného autobusu a rozbil jeho přední sklo (viz. následující VIDEO).

Londýnská záchranná služba uvedla, že dohromady se zranilo pět lidí na třech rozličných místech. "Naši záchranáři byli na místě za méně než minutu," uvedl mluvčí záchranné služby.

Policie později potvrdila, že všechny koně se s pomocí armády podařilo chytit a již se zotavují.