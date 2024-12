Z New Yorku do Londýna za hodinu? Plány na tunel za 20 bilionů dolarů opět ožívají

Takový tunel by musel překonat neuvěřitelných 5000 km Atlantického oceánu. Odhady naznačují, že při současné rychlosti výstavby by realizace projektu mohla trvat stovky let. Pro srovnání, stavba slavného Eurotunelu mezi Británií a Francií, dlouhého pouhých 50 kilometrů, zabrala šest let a stála zhruba 15 miliard dolarů.

Zatímco transatlantický tunel zůstává spíše teoretickým snem, Evropa se pustila do několika projektů, které mají šanci na dokončení, uvedl server CNN.

Norský tunel Rogfast - Tento projekt se stane nejhlubším a nejdelším podmořským silničním tunelem na světě. Stavba již začala a tunel slibuje významně zlepšit dopravu v západním Norsku.

Tunel Fehmarnbelt mezi Dánskem a Německem - Po dokončení v roce 2029 se stane nejdelším kombinovaným silničním a železničním tunelem na světě, čímž propojí obě země efektivněji než kdykoli předtím.

Most mezi Řeckem a Tureckem - I tento projekt se dostává do popředí zájmu. Pokud by byl realizován, mohl by výrazně přispět k propojení Balkánu a Blízkého východu.



Spojené království aktuálně pracuje na jednom z nejdražších železničních projektů světa, High Speed 2 (HS2). Náklady na výstavbu dosahují astronomických 416 milionů dolarů na míli, což vyvolává otázky ohledně jeho účelnosti. Mnozí kritizují projekt jako zbytečný luxus, který neodpovídá skutečným potřebám dopravy.

Před několika lety oživila britská vláda myšlenku mostu spojujícího Británii a Irsko. I když šlo o pouhých 12 mil, projekt narazil na neřešitelné problémy: hluboké vody, radioaktivní odpad a nevybuchlou munici z válek. Není překvapením, že byl plán nakonec zrušen.

Ačkoli plány na transatlantický tunel znějí vábně, jejich realizace by vyžadovala nejen nevídané inženýrské dovednosti, ale i enormní finanční a časové investice. Zatímco technologie se rychle vyvíjejí, takový projekt zůstává spíše vizí budoucnosti. Prozatím si tedy na spojení Londýna a New Yorku leteckou linkou budeme muset vystačit.

Představa cestování rychlostí, která by překonala dnešní letadla, však nabízí pohled do budoucnosti dopravy, kde by vzdálenost přestala být překážkou.