Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?

O triumfu Zohrana Mamdaniho, nově zvoleného starosty New Yorku, který slavil v přeplněném sále Brooklyn Paramount Theater, se hovoří jako o důsledku promyšlené strategie progresivního křídla demokratů. Krátce po skandálu, který se dotkl hlavního sponzora tehdejšího starosty Erica Adamse, se v listopadu 2023 sešla v Long Island City tajná skupina politiků a aktivistů. Setkání, které zorganizovala platforma Working Families Party (WFP), bylo motivováno snahou najít způsob, jak porazit nenáviděného starostu.
Na tajné schůzce se sešli například Brad Lander, Antonio Reynoso a Jessica Ramos. Zohran Mamdani, jehož přítomnost všechny překvapila, se do diskuse zapojoval velmi aktivně. Spolupředsedkyně WFP Ana María Archila později vzpomínala na překvapené reakce zúčastněných, kteří se ptali, zda Mamdani plánuje kandidovat, a ona sama odvětila, že Mamdani minimálně intenzivně přemýšlí o vhodném kandidátovi. Mamdani opakovaně navrhoval, že je třeba najít osobnost, která by šla do voleb se slibem zmrazení nájemného.
V létě minulého roku Mamdani oznámil, že do závodu o starostovské křeslo vstupuje, a s platformou postavenou na idejích Demokratických socialistů Ameriky se pustil do kampaně. Inspiroval se úspěchy Alexandrie Ocasio-Cortezové a Chiho Ossého v boření tradiční politiky, přičemž vsadil na propracované sociální sítě a plán navštívit milion domácností. Při cestách s blízkým spojencem Jabarim Brisportem do Albany se Mamdani střídavě věnoval práci na kampani a zpívání hitů ze show "Hamilton" nebo "Dear Evan Hansen".
V den voleb vystoupil Mamdani na jevišti před celonárodním publikem, citoval socialistu Eugena Debse a hrdě se prohlásil prvním muslimským starostou New Yorku a zároveň jeho nejmladším vůdcem za poslední století. Oznámil začátek nejambicióznějšího programu na řešení dostupnosti bydlení od dob starosty Fiorella LaGuardii ve 40. letech 20. století. Prohlásil, že „budoucnost je v našich rukou."
Mamdaniho historický úspěch rezonuje po celém světě a v Demokratické straně. Jeho spojenci se brání kritice, že Mamdani není pravý Demokrat nebo že by jeho radikální myšlenky mohly fungovat jen v silně demokratickém New Yorku. I Jumaane Williams, veřejný obhájce, potvrdil, že se tajných schůzek účastnil, ale jen aby byli připraveni na variantu, že se stane dočasným starostou, pokud by Adams odstoupil. Sám Mamdani přiznal, že nehlasoval pro sebe za Demokratickou stranu, ale využil linii WFP, čímž potvrdil důležitost podpory progresivní koalice.
Mamdaniho mandát přinese zásadní proměnu fungování New Yorku. Přislíbil rozsáhlá opatření ke snížení životních nákladů, včetně zavedení bezplatné autobusové dopravy a otevření potravinových obchodů provozovaných městem. Vítězství ve volbách nebylo jednoduché, protože po primárkách musel čelit silnému odporu miliardářů, kteří neváhali utratit miliony dolarů. Volební štáb Mamdaniho zjistil, že voliče nic negativního ani pozitivního neovlivňuje, a proto vsadil na humorné a virální reklamy parodující reality show, které se samy šířily mezi jeho příznivci, a zaměřil se na "dobrou náladu" kampaně.
V létě Mamdaniho tým znervózněl. Po krátké svatební cestě se Mamdani vrátil a uspořádal uzavřenou sérii setkání s předními byznysmeny a městskými lídry, aby zmírnil jejich obavy a možná i změnil jejich názor na svou politiku. Podporu mu poskytl i senátor Bernie Sanders, který sice Mamdaniho tým kritizoval za nečinnost, ale věřil, že jeho osobní účast může pomoci. Sanders trval na tom, aby se Mamdani zúčastnil Průvodu práce, aby donutil guvernérku Kathy Hochulovou k veřejnému projevu jednoty.
Sanders v soukromých rozhovorech Mamdaniho týmu radil, aby se zaměřili na prvních sto dní ve funkci starosty a aby lidem rychle ukázali konkrétní výsledky, protože „se vás pokusí rozdrtit". Zdůraznil, že je nutné vnímat politiku a komunikaci jako jeden celek a poučil Mamdaniho tým, že se má poučit z Trumpa v efektivitě sdělování výsledků. Sanders se detailně vyptával na využití výkonných pravomocí starosty.
Těsně před volbami se Mamdanimu ozval i Barack Obama. Bývalý prezident mu zopakoval svou dřívější radu, aby se soustředil na řádné vládnutí a kvalitní základní služby. Obama, který s Mamdanim nikdy nesetkal, mu v hovoru, který trval třicet minut, vyjádřil přání, aby byl úspěšným starostou, a vyzval ho, aby se na něj v případě potřeby obrátil. Mamdani Obamovi poděkoval za jeho řeč z roku 2008, kterou použil jako inspiraci pro svůj projev proti islamofobii.
Zatímco Mamdani se svými nejbližšími plánuje jmenování do klíčových pozic, v jeho okolí dochází k rozporům. Jedním z těch, kdo je prozatím mimo úzký kruh, je Brad Lander, městský kontrolor. Lander, který po neúspěchu ve vlastních primárkách přešel k intenzivní antikampani proti Cuomovi, byl pro Mamdaniho důležitý tím, že ho legitimizoval mezi progresivními a židovskými voliči.
Mamdani se ovšem Landerem nebyl příliš nadšený a po čase se s ním přestal stýkat. Landerovy výroky, že by mohl příští rok řídit město, se k Mamdanimu donesly a nesetkaly se s pochopením. Landerova manželka dokonce o víkendu před volbami sdělila přátelům, že Mamdani Landerovi oznámil, že pro něj nemá v administrativě místo. Lander následně začal oslovovat hlavní sponzory s prosbou o podporu pro možnou kandidaturu do Kongresu proti Danu Goldmanovi.
Ještě před Mamdaniho vítězstvím začali jeho oponenti plánovat další kroky. Republikánský kandidát Curtis Sliwa předpověděl, že se stane „starostou v exilu" a bude organizovat protesty proti Mamdaniho iniciativám. Billionář John Catsimatidis, který podporoval Cuoma, vyjadřoval přesvědčení, že „existuje něco víc, co nevíme," a že se Mamdaniho tajemství jednoho dne odhalí. Kongresman Ro Khanna z Kalifornie, který přijel podpořit Mamdaniho mezi indicko-muslimské voliče, se Mamdaniho matce vyznal obdivem s hindskou frází: „Kahan se kahan" (Odkud jsi začal, tam jsi teď).
